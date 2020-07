Appena uscito dalla Questura, aggredisce controllori Amt e agenti

Denunciato dalla Polizia locale del 4º distretto territoriale per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di declinare le generalità

Martedì la Polizia locale del 4º distretto territoriale, quello della Media Valbisagno, ha denunciato un cittadino Tunisino di 23 anni per resistenza e rifiuto di declinare le generalità.

Il giovane era stato fermato per rapina dalla Polizia di Stato il 13 luglio scorso. Era appena uscito dalla Questura e aveva preso il bus della linea 13 dell’Amt quando, all’altezza di via Emilia, sono saliti i controllori dell’azienda che lo hanno trovato senza titolo di viaggio. Per il suo atteggiamento aggressivo, il personale Amt ha chiesto alla Polizia locale del distretto competente che è intervenuta con due pattuglie. Lo straniero ha opposto resistenza e ha rifiutato di dire come si chiamasse e per questo è stato portato nel gabinetto di fotosegnalamento nella sede di piazza Ortiz. Una volta identificato, è stato quindi denunciato

