A12, A26, A7: tra i 7 e gli 8 chilometri di coda in direzione Genova

Gli automobilisti sono scesi dalle auto. C’è chi suona la chitarra e chi impreca, chi fa due passi e chi cerca riparo dal sole in galleria

A12: coda di 8 km tra Genova est e Recco e coda di 7 km tra Rapallo e Genova Nervi per incidente. Ester, la lettrice che ci ha mandato la foto, ci ha raccontato che è stato necessario far scorrere i veicoli in senso unico alternato in una galleria dove giù c’era doppio senso di marcia per i lavori.

A26: coda di 7 km tra Masone e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per lavori.

A7: coda di 7 km tra Genova Bolzaneto e Genova Sampierdarena per traffico intenso sulla viabilita’ ordinaria Entrata consigliata verso Genova: Genova Bolzaneto.

A10: code a tratti

