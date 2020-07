Meteo Limet: sole e temperature in aumento fino a 32 gradi

Blind Faith and a little wine – Scritto e interpretato da Marco “Puglia” Puglisi.

Il cantautore imperiese, dice di sé: <Sono un stupido collezionista di musica del nord Italia ossessionato dalla cultura mod, dal power-pop e da tutto ciò che riguarda il bere>. L’album è stato registrato in tre giorni nel dicembre 2019 all’Onda Studio di Imperia.