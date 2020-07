A12: chiuso fino alle 8 il tratto tra Genova Est e il bivio per la A7. Valbisagno nel caos

Veicoli in uscita obbligatoria a Genova Nervi o Genova Est. Ancora chiusa la A7 in direzione sud da Bolzaneto. Intenso traffico di camion sulla viabilità urbana. AGGIORNAMENTO: Valbisagno nel caos

A12: il tratto tra il casello di Genova Est e il bivio per la A7 aprirà alle ore 8. I veicoli provenienti dalla A12 devono uscire a Nervi o a Genova Est dove è installato un semaforo che regola il senso unico alternato per rientrare a Genova Ovest o a Genova Aeroporto. Sarà possibile l’apertura di un bypass dopo le 8. Confermata la sola direzione verso nord in A7 con uscita obbligatoria a Bolzaneto per i veicoli diretti a sud,

Gia dalle ore 5,30 il traffico di mezzi pensanti risultava molto intenso su tutte le principali direttrici cittadine.

Alle 7 si è verificato un incidente sul ponte elicoidale che ha rallentato il traffico.

Chiuso corso Perrone.

28280

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...