Autocarro incastrato nel tunnel, caos del traffico a Brignole

La Polizia locale ha provveduto ad aiutare il guidatore a fare manovra in retromarcia sbloccando la situazione, ma nel frattempo il traffico si è paralizzato

È successo stamattina verso le 11, quando il mezzo è rimasto letteralmente incastrato nel fornice che porta in via Canevari. Nel frattempo, alle sue spalle, si formava una lunga coda di veicoli che andava a bloccare l’incrocio di piazza delle Americhe dove arrivano anche i mezzi dal levante verso il centro. Gli agenti hanno sgomberato la strada dietro l’autocarro e hanno aiutato l’autista a fare retromarcia. Il blocco è durato pochi minuti, ma a creato rallentamenti che ora sono in via di smaltimento.

