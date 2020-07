Il collegamento serale con la Valpolcevera è garantito dalla linea 9 (Caricamento – Brin – Pontedecimo)

Manutenzione della metropolitana chiusura anticipata giovedì 9 luglio

Amt informa che nella serata di giovedì 9 luglio è prevista la chiusura anticipata della metropolitana per consentire lo svolgimento di attività di manutenzione. Le ultime partenze saranno alle ore 21.10 da Brin per Brignole alle ore 21.17 da Brignole per Brin.

28280

