Valbisagno, parapendio caduto malamente, ricerche senza esito

Il 118 e la Polizia sono intervenute nel greto del Bisagno, tra Ligorna e la galleria della Paglia, dove sarebbe malamente atterrata una persona che stava volando col parapendio

Il greto del torrente viene spesso usato come “pista d’atterraggio”, ovviamente quando è secco. Questa volta qualcosa sarebbe è andato storto e il “paraglider” sarebbe caduto con violenza. La chiamata di segnalazione era arrivata ai vigili del fuoco da alcuni cittadini. Le ricerche proseguono su un chilometro.

Aggiornamento: le ricerche portate avanti dal IV distretto di Polizia locale e dai militi di un’ambulanza inviata dal 118 si sono interrotti perché nell’intero tratto non è stato trovato alcun parapendio. Probabilmente la caduta non è stata così rovinosa come avevano descritto le persone che avevano chiamato il centralino dei Vvf o il “paraglider” è stato recuperato da chi lo assisteva e portato direttamente al pronto soccorso.

