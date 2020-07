Traffico, situazione nuovamente critica: 8 km di coda in A7, 4 in A10, 7 in A26

Diverse criticità anche in città per i veicoli che evitano le autostrade e per alcuni incidenti

A7: coda di 8 km tra Busalla e Genova Bolzaneto verso Genova. Coda tra Genova Sampierdarena e Busalla in direzione nord.

A10: coda tra Genova Aeroporto e Bivio A10/A26, traffico Rallentato tra Bivio A10/A26 Trafori e Genova Pegli, coda di 4 km tra Arenzano e Bivio A10/A26.

A26: coda di 7 km tra Bivio A26/Diramazione A7 Milano-Genova e Masone in direzione Genova, coda tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone in direzione nord.

In città: rallentamenti in via Cornigliano per incidente stradale con feriti, in corso De Stefanis e in corso Sardegna direzione monte per incidente stradale.

Traffico rallentato in via Merano, via Puccini, via Merano e via Multedo di Pegli a Ponente.

Rallentamenti in tutta la Valpolcevera e in Valbisagno fino alle Gavette.

A Levante code in corso Italia e via dei Mille.

