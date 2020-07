Caos autostrade, in difficoltà anche la raccolta dei rifiuti da parte di Amiu

L’azienda: <Chiediamo la comprensione e la collaborazione dei cittadini per superare questa situazione>

Anche Amiu è rimasta colpita dai disagi portati dai cantieri sul nodo autostradale genovese. <L’azienda municipalizzata per l’igiene urbana è andata in sofferenza nella giornata odierna, soprattutto nel Ponente cittadino, a causa del perpetrarsi di chiusure, code e rallentamenti che hanno coinvolto le autostrade, ma anche le strade cittadine genovesi – recita una nota di Amiu che <si scusa con la cittadinanza per l’eventuale disservizio benché l’azienda sia al tempo stesso vittima incolpevole di una situazione di complessa risoluzione>.

<Associandosi alle preoccupazioni e agli inviti a sbloccare l’impasse già espressi dalle istituzioni e dal mondo dell’imprenditoria e dell’industria locale – continuano all’azienda -, Amiu chiede ai cittadini una maggiore comprensione e collaborazione per superare insieme questo momento di difficoltà diffusa che sta interessando la Liguria e le infrastrutture genovesi>.

