Strappano la collanina ad un ragazzo sul bus. Denunciata baby gang – VIDEO

Il fatto è accaduto a Pegli. I poliziotti del Commissariato di Sestri Ponente hanno denunciato 4 giovani tra i 19 e i 21 anni, tutti con precedenti specifici, responsabili di un furto con strappo consumato la sera del 22 giugno scorso

La vittima un ragazzino del ponente genovese che stava viaggiando su un bus della linea 1. All’altezza di Pegli il giovane si è avvicinato alla porta centrale per scendere e, a quel punto, è stato accerchiato dal branco che si è disposto a muro dietro di lui. Mentre due lo distraevano creando un diversivo e un altro controllava che nessuno li notasse, quello più distante, con un gesto repentino, gli ha strappato la collina ed è poi sceso all’apertura delle porte con fare tranquillo.

Tutta la scena è stata ripresa dalla telecamera interna dell’autobus le cui immagini, dopo la denuncia del giovane, sono state acquisite e visionate dai poliziotti del Commissariato. E’ apparso subito evidente che la banda ha agito con un modus operandi ben collaudato, in cui ogni componente ha un ruolo ben preciso, utilizzato dalla gang anche in precedenti azioni delittuose perpetrate all’interno di discoteche e luoghi di aggregazione, anche in altre regioni italiane.

Gli investigatori, dopo una breve indagine, anche sui social, sono riusciti a dare un nome ai volti ripresi dalle telecamere, raccogliendo gli elementi necessari per attribuire ai 4 la responsabilità dei fatti.

