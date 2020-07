È stato recuperato dal Soccorso Alpino e dai Vvf e affidato alle cure di una pubblica assistenza

Intervento dei tecnici del Soccorso Alpino questa notte a Pieve Ligure per un ragazzo di 18 anni che durante una festa a Santa Croce è scivolato battendo la testa. Il ragazzo in condizioni stabili è stato stabilizzato e trasportato nell’abitato di Pieve Ligure dal Soccorso Alpino e Vvf e successivamente lasciato in carico alla pubblica assistenza di Sori.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...