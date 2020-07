Maxi assembramento alcolico a Sampierdarena, CC e Ps disperdono 80 persone

Schiamazzi e ubriachezza: la gente della zona ha chiesto aiuto alle forze dell’ordine. Alle 23:15 sono intervenuti Carabinieri e Polizia in forze visto l’enorme numero di partecipanti all’assembramento

6 le auto della Questura, almeno altrettante quelle dei carabinieri intervenute in piazza Settembrini, per il timore che si potessero verificare resistenze da parte dei presenti come è successo sabato sera agli Angeli, dove erano state arrestate 3 persone. Per fortuna, questa volta i partecipanti all’assembramento si sono dispersi.

