Rallentamenti in ingresso al casello di Genova Ovest

L’autostrada, dove continuano le code, non assorbe i veicoli. Per questo il casello di Genova Ovest si sta intasando in ingresso. Possibili ripercussioni sulla viabilità urbana. Intanto, agli 11 km di coda in A12, se ne sono aggiunti 4 in A7 e 7 in A26 da Masone verso sud.

Intanto è peggiorata la situazione della viabilità e si sono allungate le code.

A7: coda di 4 km tra Genova Sampierdarena e Bivio A7/A12 Genova

A12: Coda di 11 km tra Recco e Genova est per lavori

A26: Coda di 7 km tra Masone e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per lavori.

