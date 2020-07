Il ripristino della regolarità del servizio è previsto in tarda serata

A causa della rottura di una tubazione verificatasi nella prima mattinata all intersezione fra via Fillak e via Campi Iren Acqua comunica che si è reso necessario interrompere l erogazione idrica nelle seguenti vie del Comune di Genova: via Fillak (solo una parte); via Campi

Annunci

