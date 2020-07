Colf razzia la casa dove lavora, denunciato dai Carabinieri

L’uomo ha esportato nel tempo oggetti preziosi (in parte recuperati) per un valore di 10 mila euro

I Carabinieri della Stazione di Genova Castelletto hanno deferito in stato di libertà un cittadino dell’Ecuador per i reati di furto in abitazione e falsità ideologica commessa dal privato. L’uomo, in qualità di collaboratore domestico, ha asportato nel tempo vari oggetti preziosi dall’abitazione del suo datore di lavoro per un valore complessivo pari a 10.000 euro, rivendendoli presso alcuni Compro Oro cittadini. Il 45enne è stato altresì denunciato per aver fornito false dichiarazioni ai militari operanti durante le prime fasi dell’indagine. Parte della refurtiva è stata recuperata e sottoposta a sequestro, in attesa di essere restituita al legittimo proprietario.

