Rsa “La Benedetta”, 30 lavoratori a rischio licenziamento

Funzione Pubblica e Fiscat Cisl hanno chiesto l’intervento della Prefettura di Genova per dirimere la vertenza che sta coinvolgendo i 30 dipendenti della RSA La Benedetta di Sestri Ponente a Genova

La Benedetta è una struttura per anziani che opera in convenzione per il servizio pubblico in forza del contratto di appalto tra l’azienda Genova Riabilitazione e la Coop Agapanto. <A causa di un contenzioso tra le due realtà coinvolte nell’appalto si è venuta a creare la vertenza che mette a rischio 30 lavoratori ai quali oggi è stato impedito l’accesso in sede> dicono i sindacati.

Funzione Pubblica Cgil e Fisascat Cisl si sono immediatamente attivate e hanno organizzato una mobilitazione del personale che sta presidiando la struttura.

<È indispensabile che la Prefettura – dicono i sindacati – convochi le parti al fine di garantire il futuro occupazionale del lavoratori e la qualità del servizio erogato agli ospiti>.

