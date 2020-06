I Carabinieri Forestali della Stazione di Genova Prato, hanno sanzionato per deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi e di rottami ferrosi in località Scoffera un cittadino italiano responsabile di una ditta specializzata nella demolizione e ricostruzione di tralicci d’alta tensione.

