Si torna in classe il 14 settembre. Ecco il PIANO SCUOLA

Accordo nella conferenza delle Regioni (contrario solo De Luca) Bolzano comincerà il 7, la Liguria il 14 come molti altri territori. Pronte le linee guida nazionali: turni, ingressi scaglionati e studenti a un metro l’uno dall’altro. Mascherine: ipotesi di toglierle al banco. Aumento e assunzioni per gli insegnanti

<Gli studenti liguri delle scuola di ogni ordine e grado torneranno in aula il 14 settembre> annuncia l’assessore regionale all’istruzione Ilaria Cavo.

Il ministro Lucia Azzolina annuncia che da luglio gli stipendi degli insegnanti cresceranno <di 80-100 euro> e che con i fondi stanziati <si possono assumere fino a 50mila persone> tra docenti e non <con contratto a tempo determinato>. Per quanto riguarda le elezioni amministrative previste per il 20 settembre, il ministro spiega che <è in corso un confronto per usare altri locali>. Confermata la ripartenza con un metro di distanza fra professori e alunni e ingressi scaglionati.

QUI POTETE SCARICARE LE LINEE GUIDA

<Abbiamo voluto assicurare un ritorno a scuola in presenza nella situazione più normale possibile: una scuola dove sarà possibile avere un servizio di mensa e dove, se la condizione epidemiologica lo consentirà, sarà anche possibile stare in aula senza le mascherine – commenta Cavo -. Anche questa volta, le regioni che hanno la percezione delle vere esigenze dei territori, degli enti locali proprietari degli immobili scolastici, ma soprattutto delle famiglie hanno contribuito a dare risposte concrete ai cittadini ed è per questo che ci riteniamo soddisfatti del risultato raggiunto; questo non vuol dire che abbasseremo la guardia affinché ci sia una ripartenza che risponda ai criteri di sicurezza e di benessere per alunni, docenti e personale scolastico>.

