Doppia missione a Langasco per l’elicottero Drago dei Vigili Del Fuoco che è intervenuto portando i soccorsi per un incidente stradale (codice rosso) e per un bimbo malato



Nel primo caso è intervenuto per un incidente, per Trasportare il personale sanitario e, quindi, trasportare il ferito all’ospedale San Martino. Quindi l’elicottero è dovuto tornare più o meno nello stesso posto per soccorrere un bimbo malato. È in corso il trasporto. Articolo in aggiornamento.

Foto: Antonio Di Marco

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...