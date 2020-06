Autostrade, disagi agli utenti per le informazioni edulcorate su sito e pannelli

Un lettore ci scrive: <Sul pannello luminoso sono indicati rallentamenti, invece siamo in coda in galleria. Avrei preso un’altra strada>. Sul sito, da qualche tempo, i problemi sulla stessa tratta sono espressi a pezzetti: 1km qua, un km là. Stamattina, facendo la somma per la A12 in direzione Rosignano, i km da affrontare nel disagio sono in totale 37.5. È troppo chiedere almeno un’informazione chiara e direttamente percettibile dagli utenti?

Non è informazione falsa, è informazione “addomesticata”, da qualche tempo specialità della politica che cita alcuni dati e altri no e costruisce i comunicati in modo da esaltare quel che è favorevole e mette sotto il tappeto la polvere di quello che non lo è.

In questo caro, però, parliamo di Società Autostrade.

Luigi, un nostro lettore, ci scrive che è entrato al casello di Bolzaneto. <C’era scritto “rallentamenti direzione levante”. Rallentamenti ha un significato preciso in Italiano, non significa “code”. Alla prima galleria dopo il bivio verso Levante ho trovato coda ferma. E siamo stati lì tre o quattro minuti, immobili. Poi, in 10 minuti siamo avanzati pochissimo. Un conto sono i rallentamenti, altra cosa sono le code. Dovevo uscire a Genova Est, se avessi saputo come stavano realmente le code sarei uscito a Genova Ovest e sarei passato dalle strade urbane>.

C’è poi la partita dell’informazione online. Sul sito di autostrada le code sono segnalate a pezzetti e bisogna ragionarci su, chilometro per chilometro, per capire la reale situazione.

La situazione secondo Autostrade (sito)

A7: Coda di 1 km tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori al chilometro 116 e un altro km al chilometro 120.

A10: coda di 2 km tra Celle Ligure e Bivio A10/Inizio Complanare Savona per lavori, traffico rallentato tra tra Genova Aeroporto e Genova Pra’ per lavori.

A12: traffico Rallentato tra Genova Nervi e Recco per lavori al km 12.4; coda tra Genova Nervi e Recco per lavori al chilometro 11.5; Coda di 4 km tra Bivio A12/A7 Milano-Genova e Genova est per lavori; traffico rallentato tra Genova est e Genova Nervi per lavori; Coda di 3 km tra Recco e Rapallo per lavori. In pratica code, rallentamenti e disagi dal bivio da Milano fino a Rapallo, 37.5 km.

Sotto: la schermata del sito di autostrade dove gli avvisi per i disagi sono espressi in modello “patchwork” e non rendono a uno sguardo poco attento l’esatta proporzione del problema.

A26: coda di 3 km tra Bivio A26/Diramaz. A7 Milano-Genova e Masone per lavori

Sulla app MyWhay, curiosamente, quasi tutta l’area attorno a Genova appare come se non ci fossero problemi. Così la gente si mette in cammino e rimane imbottigliata.

Sulla pagina di Google, invece, la situazione è quella che vedete sotto. La A12 è completamente bloccata, ci sono code importanti in A7 e code anche in A26.







Quella che vedete è la coda per un incidente stradale, stanotte all’una, che ci ha mandato Matteo, un altro lettore. Un’auto si è schiantata sul guard rail. Sui pannelli stava scritto “Polizia: in servizio safety car. Prudenza”. Sul sito e sulla app non è mai comparso nulla.

