Orario Amt ridotto, Crivello: «Non basta, si torni all’orario invernale»

I problemi legati al Covid, che riducono la capienza dei mezzi, la necessità, imposta sempre dall’epidemia e dai problemi sanitari ed economici che ha portato con sé, di molte famiglie di trascorrere le ferie a chilometri zero, secondo il gruppo comunale, che ha presentato una mozione al voto la prossima settimana, consiglia di fare retromarcia, tornando dall’orario ridotto estivo a quello invernale

<La capienza dei bus a Genova si è ridotta del 50%, a causa del Covid-19 e delle norme di distanziamento, che sono state necessariamente stabilite per salvaguardare gli utenti e il personale. Queste condizioni del servizio, alla ripresa delle parziali attività cittadine, hanno evidenziato significative difficoltà aggravate dalla diminuzione delle corse. L’Amt, come ogni anno ha ridotto l’orario nel periodo estivo, una scelta che già nel 2019, aveva palesato problemi nel servizio> lo dice il capogruppo in consiglio comunale della Lista Crivello Gianni Crivello.

<Indubbiamente la pandemia ha provocato una situazione completamente nuova che va gestita con equilibrio e concretezza e un aspetto che non va sottovalutato è dettato dal fatto che molte Aziende – Fincantieri, Rina, Ansaldo…) – hanno già manifestato l’esigenza di non ridurre la propria produzione. Inoltre è necessario considerare che una parte significativa della nostra comunità sarà costretta a trascorrere le cosiddette “ferie di vicinato in città” a causa delle note difficoltà economiche – proseguono al gruppo consigliare -. Per queste ragioni l’offerta del Trasporto Pubblico Locale senza un suo potenziamento non assicurerà una adeguata offerta. Quest’oggi abbiamo presentato un ordine del giorno, che è stato rinviato e sarà votato nella prossima seduta consiliare, con il quale chiediamo alla Giunta comunale di intervenire nei confronti di Amt affinché venga mantenuto l’orario invernale, con le stesse corse, anche durante il periodo estivo, garantendo più efficienza e sicurezza per tutti i cittadini genovesi>.

