Spiagge, Bucci: «Rivedremo il piano per dare la possibilità a tutti di frequentarle»

<Vedremo di trovate una soluzione in settimana> ha detto Bucci, facendo appello per il 24 giugno ai genovesi. Ci saranno, comunque, meno problemi perché è la festa del patrono e non si attendono discese in massa dal nord

Il Sindaco ha spiegato: <In questo fine settimana c’è stato notevole affollamento. Le regole sono le regole, per cui alcune persone non hanno potuto usufruire della spiaggia e questo mi dispiace. Nel corso della settimana rivedremo il piano spiagge per fare sì che ci sia possibilità per tutti>.

<Però le norme sono le norme e non possiamo assolutamente derogare. Faremo il possibile per trovare soluzioni alternative – ha proseguito il primo cittadino -. Ci stiamo lavorando. Resta il fatto che, se riusciamo a scaglionarci, riusciamo ad usufruirne tutti quanti, sia cittadini sia turisti. Rielaboriamo in settimana la questione spiagge per quanto riguarda la capienza. Raccomando di usare la app “Spiaggiati” per prenotare i posti e non concentrarsi tutti nelle spiagge>.

