Treno fermo per sovraccarico di passeggeri. Anche sui bus posti esauriti

Rientro da levante dalla giornata al mare, un convoglio è fermo a Quarto perché sono salite 40 persone in più. Anche i mezzi Amt sono stracarichi, partono con la scritta “Completo” e non fanno salire alle fermate

Prima giornata estiva, primo pienone sulle spiagge da prenotare con l’app “spiaggiati” ed esaurite. In serata, per il rientro, inevitabile il caos. La A12 è un serpente unico di auto in direzione Genova-A7.

Racconta una lettrice che ha finito un turno di lavoro in un locale di Nervi: <Dovevo prendere il treno alle 19:22, ma è arrivato alle 20:05. poi siam partiti ed ora siam fermi a Quarto perché ci sono 40 persone più del dovuto e il capotreno non fa ripartire. È intervenuta la Guardia costiera, ma non è cambiato niente e siamo sempre fermi. Io sono seduta su un posto dove si può ma ci sono parecchi ragazzini seduti uno su l’altro e bimbi piccoli che piangono… Che disastro!>.

