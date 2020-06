La nave rumorosa è partita, ma che fare quando lei o la gemella torneranno

La Csav Tyndall è stata fatta partire dalla Capitaneria in anticipo rispetto all’orario previsto. Non capita spesso a Genova dove, invece, arriva di frequente la gemella Traiguen, che fa spesso rotta sul terminal Psv a Pra’

Ci sono navi costruite con il fumaiolo fatto di lamiere “leggere”, che fa da cassa di risonanza ai generatori necessari nel porto di Genova perché le banchine non sono elettrificate. Mentre Pra’ ha qualche speranza di vedere presto terminare i lavori e vedersi ridurre i disagi (anche se non tutte le navi si possono connettere alla rete di elettrificazione portuale), l’area del porto che sta davanti al Centro Est e al Centro Ovest non ha ancora visto cominciare i cantieri. I tempi, quindi, saranno lunghi e ogni arrivo di navi “dal fumaiolo leggero” rischia di diventare un disastro per i residenti.

Nei porti vicini ai centri abitati quel genere di navi viene, di solito, messo il “black list”, lista nera. Ce ne sono anche di nuovissime, di grandi compagnie di navigazione.

Sul tema delle navi fracassone e della elettrificazione delle banchine stanno preparando iniziative consiliari i capogruppi di Italia Viva, Pd e Lega, rispettivamente Mauro Avvenente, Cristina Lodi e Lorella Fontana.

Nella foto: la Csav Tyndall alle 17, mentre si allontanava da Genova, diretta a Malta

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...