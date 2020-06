Toti, selfie nella movida. Intanto in redazione piovono proteste. Foto e VIDEO

Mentre il presidente della Regione visita il centro storico notturno per vedere le nuove telecamere installate, commercianti e abitanti scrivono e documentano l’ennesima nottata di delirio tra schiamazzi e inciviltà

Giovanni Toti, passeggiata by night nel centro storico e selfie con alcuni frequentatori postati su Facebook.

Obiettivo del tour: vedere le nuove telecamere finanziate dalla Regione con fondi statali.

In contemporanea, ci sono arrivate le proteste di commercianti e residenti per la situazione.

Stasera responsabile della zona C della città vecchia, quella della vita notturna, è la Polizia di Stato mentre la Maddalena è affidata alla Polizia locale e via del Campo-Pre’ ai carabinieri.

Un artigiano alimentare di via San Donato spiega: <Ho per tutta la settimana una clientela pulita, con tanti rappresentanti delle forze dell’ordine – racconta Roberto -. Il venerdì e sabato chiudo anticipatamente. Ieri notte in piazza ferretto c’è stato il delirio intorno alle 2. Per me e tanti altri colleghi questa non è una movida sana. Se non ci fossero certi locali che attraggono giovani balordi, la movida tornerebbe a brillare. Quando ero più giovane, c’erano dei locali che tenevano aperto tutta la notte e disordini di questo tipo non ne ricordo>.

Annalisa Vio, residente, scrive per lamentare assembramenti in via Giustiniani davanti a un locale spesso oggetto delle lamentele. Parla di <under 25>, racconta di cori da stadio che risuonano nella notte. Parla di alcol, di minori ubriachi. E aggiunge <Li vedete farsi le piste di cocaina sul cellulare o no?>. Conferma la presenza, anche stasera, di giovani con gli stereo al massimo volume sotto le finestre della gente che vorrebbe dormire. Racconta di assembramenti e comportamenti incivili.

Il resto lo dicono foto e, per quanto riguarda il rumore, il video. È in questo “ambiente” che il presidente della Regione, stasera, è passato nei vicoli del centro storico. Non rifiutando a chi lo fermava un selfie da postare sui social e non apparendo nelle foto particolarmente turbato dalla situazione.







Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...