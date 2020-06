Funicolare Sant’Anna ferma per guasto [e ripartita]

Nuovo stop per l’impianto collega piazza del Portello a via Bertani nei pressi dell’incrocio con corso Magenta. È ripartito alle 12:25

La funicolare Sant’Anna è ferma per <motivi tecnici>. Lo comunica Amt attraverso la messaggeria Telegram del Comune.

Copre un dislivello di 54 metri, su un percorso di 370 metri, che compie ad una velocità di 4 metri al secondo, con una portata di 900 persone all’ora per senso di marcia, grazie alle vetture in grado di ospitare 30 persone. Sulla tratta unica, senza stazioni intermedie, le due cabine si sfiorano nel punto di interscambio centrale che offre vedute uniche su alcuni palazzi storici di Genova.

L’attuale impianto è stato ammodernato nel 1991 in seguito ad un incendio che distrusse la stazione di monte (in stile chalet di legno).

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...