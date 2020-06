Minaccia, picchia e rapina coppia in centro storico, arrestato dai Carabinieri

Ha colpito il ragazzo con calci e pugni e ha minacciato e ingiuriato la fidanzata. Poi si è fatto consegnare valori e cellulare e ha tentato la fuga. Ma è stato raggiunto e portato in manette al carcere di Marassi

La scorsa nottata, in via Gramsci, uno straniero, in possesso di un coccio di bottiglia rotto e tagliente, si avvicinava ad una coppia di fidanzati genovesi e li minacciava, intimandogli di consegnarli quanto di valore in loro possesso. Improvvisamente, colpiva il ragazzo con calci e pugni, asportandogli il telefono cellulare, poi, mentre minacciava e ingiuriava la ragazza, notava l’arrivo dei Carabinieri e si dava alla fuga. Il fuggitivo, durante l’inseguimento, prima di essere raggiunto, si disfava del cellulare, lanciandolo nel bacino di carenaggio. Raggiunto e immobilizzato, da un equipaggio del Nucleo Radiomobile e dalla pattuglia della Stazione Carabinieri di Ge-Bolzaneto, identificato in N.F. senegalese di 23 anni, senza fissa dimora, con pregiudizi di polizia e attualmente sottoposto all’obbligo di presentazione giornaliera, al termine degli accertamenti è stato tratto in arresto per “lesioni personali e rapina” e subito dopo tradotto presso il Carcere di Marassi. Le vittime, prontamente soccorse e trasportate presso l’ospedale Galliera, visite, venivano dimesse.

In copertina: foto d’archivio

