Bus in fiamme in corso Marconi – VIDEO

Un mezzo Amt della linea 31/ ha avuto un principio di incendio a bordo. Sul posto la Polizia locale e i Vigili del fuoco per spegnere l’incendio oltre al personale di Amt.

Al catalizzatore che sbuca sul tetto si deve essere surriscaldata la parte terminale. Lo verificheranno i tecnici. Il mezzo è stato portato al traino in officina per motivi di prudenza, evitando di riavviarlo anche se il danno dovrebbe essere limitato alla parte terminale di quella che è la “marmitta” del bus..

Non ci sarebbero feriti o intossicati.

In copertina: foto di Vittorio Santi

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...