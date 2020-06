L’azienda, lavora per conto di Iren e Ireti. Da due giorni fermi manutenzioni e cantieri nel levante della città

Sono da due giorni in assemblea nella sede, con Cgil e Cisl, i 150 lavoratori di Cosme Spa, impresa esecutrice dei lavori sulle reti acqua, gas, fogna per conto di Iren e Ireti. I dipendenti non percepiscono lo stipendio. Di conseguenza, da ieri sono sospesi i lavori di manutenzione e cantieristica sulle reti acqua, gas e fogna.













