Autostrade e cantieri, ecco le chiusure di questa notte

Il programma dei lavori nella notte tra lunedì 15 e martedì 16 giugno, tra caselli e tratti inaccessibili. Tutti i particolari

Sono chiuse in modalità continuativa: sulla A10 Genova-Savona le stazioni di Genova Pegli, in entrata verso Savona e in uscita per chi proviene da Genova e di Genova Pra’, in uscita per chi proviene da Genova; sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce la stazione di Masone in entrata.

ATTIVITA’ DI ISPEZIONE E MANUTENZIONE NELLE GALLERIE SENZA POSSIBILITÀ DI CORSIA IN DEVIAZIONE SULLA CARREGGIATA OPPOSTA A10 Genova-Savona: chiusura con orario 22:00-6:00, del tratto compreso tra l’allacciamento con la A26 Genova-Gravellona Toce e Arenzano, verso Savona, per attività di ispezione delle gallerie “Madonna delle Grazie”, “Mervalo“,“Crevari“, “Borgonuovo“, “Lupara“, “Terrarossa I”, “Terrarossa II“ e “Arenzano“.

Data la particolare conformazione del tratto in cui sono presenti tali fornici, non sarà possibile disporre una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta nel caso in cui, a seguito del monitoraggio notturno, si valutasse di proseguire oltre l’orario previsto le attività in galleria con ulteriori approfondimenti e/o interventi necessari. In tal caso, permarranno i suddetti itinerari alternativi.

CHIUSURE PER ALTRI INTERVENTI A7 Milano-Genova chiusura, con orario 22:00-6:00, della stazione di Busalla in entrata verso Genova e in uscita per chi proviene da Milano/Serravalle. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Ronco Scrivia; chiusura, con orario 22:00-6:00, del tratto compreso tra Genova ovest e allacciamento con l’A12 Genova-Sestri Levante verso Serravalle/Milano. In alternativa, chi da Genova è diretto verso Milano potrà entrare alla stazione di Genova Bolzaneto.

A12 Genova-Sestri Levante chiusura con orario 22:00-6:00, del tratto compreso tra Genova Nervi e Recco verso Sestri Levante. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Genova Nervi si potrà percorrere la SS1 Aurelia con rientro alla stazione di Recco. Sulla SS1 Aurelia è attivo il senso unico alternato.

Diramazione Predosa-Bettole chiusura con orario 22:00-6:00, del ramo di allacciamento con la A7 Milano-Genova, per chi proviene dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce ed è diretto verso Genova.



(Per il dettaglio degli orari di chiusura di ogni tratta consultare questo link.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...