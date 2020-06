Ancora code in autostrada fino a 9 km. Giornata infernale in città – Video

Il motociclista che questa mattina si è ferito in A10 nello scontro con un camion è in prognosi riservata al San Martino. Viabilità urbana del ponente in ostaggio per tutto il giorno delle auto deviate sulle strade cittadine per la chiusura dell’autostrada e, poi, per gli automobilisti che la hanno evitata per le code chilometriche

A10: Coda di 9 km tra Varazze e Bivio A10/A26 Trafori per lavori; coda di 1 km tra Celle Ligure e Bivio A10/Inizio Complanare Savona per lavori

A26: Coda di 2 km tra Bivio A26/Diramaz. A7 Milano-Genova e Masone per lavori

A12: Coda di 1 km tra Rapallo e Recco per lavori; coda tra Bivio A12/A7 Milano-Genova e Genova est per lavori; coda di 1 km tra Genova Nervi e Bivio A12/A7 Milano-Genova per lavori.

Il 47enne che, questa mattina, è rimasto coinvolto in un incidente stradale sulla A10, trasportato al San Martino in codice rosso, è stato trasferito presso il “Trauma Center dell’ospedale”. Ha riportato una contusione addominale. La prognosi è sempre riservata. L’incidente è avvenuto in un tratto a doppio senso di marcia per i lavoro.

Il ponente della città è stato tutto il giorno paralizzato nella morsa del traffico.

Alle 15:30 il nostro lettore Stefano Brugo ci scriveva dalla Strada Guido Rossa: <Siamo in trappola>.

Video di Andrea Ferrari

