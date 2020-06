Ninfee di Monet, due giorni di “tutto esaurito” al Ducale

Il direttore Serena Bertolucci lancia un appello a non andare oggi a palazzo: i 5 minuti con le “Ninfee” sono esauriti. Via libera alle prenotazioni a partire da domani

<Cari amici, vi ringraziamo per la partecipazione ai 5 minuti con Monet, ben al di sopra di ogni nostra più rosea aspettativa. Questo ci ripaga dell’impegno che tutti noi del Ducale, nessuno escluso, abbiamo profuso nel nostro lavoro, nonostante momenti così difficili – scrive Bertolucci sulla sua pagina Facebook -. Anche oggi come ieri non abbiamo più posti disponibili. Vi prego quindi di non venire più oggi a palazzo, ma di scegliere un’altra data per i vostri 5 minuti con le ninfee. Saremo aperti in via straordinaria anche lunedì pomeriggio per aumentare le occasioni di visita. Il vostro affetto ci incoraggia. Una mostra con una opera sola – e una straordinaria sorpresa in introduzione, un capolavoro di Giovanni Boldini – è una sfida alla nostra mente e al nostro cuore. È vincere il vuoto della solitudine che il Covid ci impone, colmandola di bellezza, di musica, di parole, ma anche di silenzi pieni di contenuti. Da domani, vi aspettiamo>.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...