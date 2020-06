Sopralluogo di Garassino in zona Polizia di Stato: «Nessun agente a sorvegliare i carruggi»

Ieri pomeriggio l’assessore alla Sicurezza Urbana del Comune ha effettuato un sopralluogo a sorpresa nella zona est del centro storico, anche per verificare alcune segnalazioni dei cittadini in merito, e non ha incontrato, dice, alcun agente. Oggi nuovo incontro in Prefettura

L’assessore ha pubblicato il filmato del suo sopralluogo sul canale Youtube dove spiega di sperare che l’assenza constatata ieri sia solo un caso e che gli agenti fossero impegnati in altre vie. Sono però diverse le segnalazioni dei residenti in merito all’effettiva consistenza dei controlli disposti dalla Prefettura a seguito della richiesta dell’Amministrazione comunale. La Polizia locale impiega 70 agenti su 3 turni per sorvegliare il quadrante (dei tre) ad essa assegnato di giorno in giorno.

Garassino dice che farà il punto della situazione oggi nella riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza in Prefettura.

Sotto: il video dell’assessore dal suo canale Youtube.

