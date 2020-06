Disastro viabilità a Ponente. Autostrada chiusa e code chilometriche anche in città

A10: tratto chiuso tra Pra’ e Pegli fino alle 09:00. Coda di 5 km tra Arenzano e Genova Pra’ per tratto chiuso.

A26: Coda di 7 km tra Masone e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per tratto chiuso.

Centinaia di persone, camion e veicoli intrappolati in autostrada.

In conseguenza, è paralizzata anche tutta la strada urbana, imboccata in alternativa da tante persone per l’uscita obbligatoria a Pra’.

Il comunicato di Autostrade: <Sull’autostrada A10 Genova-Savona la riapertura del tratto compreso tra Genova Pra’ e Genova Aeroporto, in direzione di Genova, è prevista dopo le 9 di questa mattina, per consentire il completamento delle attività d’ispezione avviate ieri sera, e portate avanti durante la notte, nelle gallerie della tratta. Al momento i tecnici stanno effettuando i controlli nelle gallerie San Paolo della Croce e Rexello e appena terminate le attività sarà possibile riaprire il tratto, nella mattinata odierna>.

La “decisione di completare le attività ispettive” senza preavviso ha messo in ginocchio (un’altra volta) la città.

AGGIORNAMENTO: La riapertura, alle 6:40 di stamattina, era stata annunciata per le 9, invece è slittata alle 10. Sarà una mattinata difficilissima sia per la città sia per il terminal Psa. I camion in afflusso sono tutti bloccati.

Nessun comunicato di aggiornamento è arrivato ai media. Per scoprirlo bisogna andare sulla pagina web di autostrade e aggiornare frequentemente. Vi faremo sapere se ci sono ulteriori ritardi.



La foto di Maddalena Vigo da via Buffa: tutto paralizzato.

