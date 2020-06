Travolta da scooter in via Fereggiano, anziana in codice rosso

8 Giugno 2020

8 Giugno 2020 Cronaca È successo alle 15:30. La donna, ultraottantenne, è stata soccorsa da auto medica e ambulanza e trasportata al San Martino. Sarebbe molto grave. In codice giallo, invece, il guidatore dello scooter, un uomo di 57 anni Sul posto gli agenti del reparto Infortunistica della Polizia locale che hanno effettuato i rilievi e dovranno ricostruire la dinamica dell’incidente. L’anziani era a piedi. Il guidatore della dueruote si è ferito seriamente a una gamba. Partito in ambulanza in codice rosso, una volta al San Martino è risultato meno grave del previsto. Annunci Condividi: E-mail

