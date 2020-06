Spaccio nei vicoli, i carabinieri arrestano 18 pusher

Stamattina stanno eseguendo le custodie cautelari decise dal Gip. I militari nel corso dell’indagine hanno effettuato 33 arresti in flagranza di reato ed il sequestro di un quantitativo complessivo pari a circa 9.000 dosi di cocaina/crack ed ingente somma di denaro.

Dalle prime luci dell’alba di oggi, 08 giugno, i militari del Comando provinciale Carabinieri di Genova stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall’Ufficio GIP del Tribunale di Genova nei confronti di 18 soggetti (tutti di origine straniera, per lo più senegalese), ritenuti a vario titolo, responsabili del reato di spaccio e detenzione in concorso di sostanze stupefacenti del tipo cocaina.

