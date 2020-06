Autostrade, già cominciate le code – VIDEO

I maggiori disagi si stanno verificando in A12

Chiuso il bivio per la A7 Milano-Genova per chi da Livorno è diretto verso Genova per lavori. Ai veicoli leggeri diretti a Genova si consiglia di uscire a Genova est mentre per i mezzi pesanti il consiglio è di raggiungere la stazione di Genova Bolzaneto in A7 da cui uscire e rientrare in direzione Genova. Coda di 1 km tra Bivio A12/A7 Milano-Genova e Genova est per lavori. Coda di 1 km tra Genova Nervi e Genova est per lavori. Coda di 1 km tra Rapallo e Recco per lavori.

