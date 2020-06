I Vvf salvano due uomini in pericolo per gli allagamenti

Uno era rimasto intrappolato dall’acqua in un magazzino, l’altro era prigioniero del suo mezzo nel sottopasso di Cornigliano

La scorsa notte i vigili del fuoco sono stati notevolmente impegnati dal maltempo con numerosi interventi per messa in sicurezza, frane e taglio rami pericolanti.

Il nucleo sommozzatori ha effettuato due salvataggi: uno presso un magazzino a San Quirico, dove un uomo è rimasto intrappolato all’interno di un magazzino, a causa dell’acqua alta e un altro, sempre per le forti piogge, nel sottopasso di Cornigliano portando in salvo un automobilista.





Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...