Bucci: «Da lunedì “raccomandazioni” sull’uso della mascherina»

Il Sindaco annuncia nuova ordinanza: <Lasceremo in gran parte discrezionalità al giudizio della persona singola>

Da lunedì le regole per l’uso delle mascherine a Genova cambieranno. Lo ha annunciato il sindaco Marco Bucci nel corso della conferenze stampa di fine serata. Bucci ha detto che saranno emanate in gran parte <raccomandazioni> e sarà dato ampio margine al <giudizio della persona singola>.

Il Sindaco ha anche annunciato che entro fine settimana saranno scelte dai Municipi 5 postazioni di giochi per i bimbi per ogni territorio che saranno sanificate <almeno quotidianamente> per poterle riaprire ai più piccoli. <Compatibilmente con i limiti di spesa – ha concluso il sindaco – vedremo se potremo aprire, poi, altre postazioni>.

