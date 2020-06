Titolare di supermercato insegue ladro, la Polizia acciuffa il malvivente

È successo in via San Lorenzo. Gli agenti hanno denunciato il ladro per rapina e resistenza: aveva ancora con sé 6 scatole di tonno

I poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine durante il servizio del pomeriggio, sono intervenuti presso un bar di via San Lorenzo in soccorso di una persona anziana che, cadendo a terra, si era procurata una ferita alla testa. Nell’attesa dell’arrivo dell’ambulanza è sopraggiunto un uomo ansimante che stava rincorrendo un ladro che aveva appena commesso un furto nel suo supermercato e chiedeva aiuto. L’uomo esasperato dai continui furti a suo danno ha cercato di fermare il ladro che si è divincolato con forza dalla sua presa colpendolo per cercare la fuga. Gli agenti, dopo un inseguimento lo hanno fermato, nonostante la sua strenua resistenza, mentre era ancora in possesso dei beni sottratti, consistenti in 6 confezioni di tonno per un valore di circa 30 euro.

Per il 52enne marocchino, pluripregiudicato è scattata la denuncia per rapina e resistenza.

Mi piace: Mi piace Caricamento...