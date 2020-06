Sfidano le onde, un disperso e tre recuperati – IL VIDEO

Un bagnino diciottenne si è gettato in mare per salvare i ragazzi. È stato tratto in salvo da Vvf e Capitaneria con due di loro mentre continuano le ricerche di un terzo amico

È successo oggi pomeriggio alle alle 16:30. Il giovane bagnino ha visto quello che stava succedendo e non ha esitato un attimo a lanciarsi in mare per tentare il salvataggio. Sono intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco e gli uomini della Guardia Costiera.

È intervenuta anche la polizia locale che ha messo in atto il senso unico alternato per favorire gli interventi di soccorso. Alle 19 la viabilità è stata ripristinata.

Per i Vigili del fuoco sono intervenuti la squadra di Genova Est, distaccamento “Mario Meloncelli”, i sommozzatori dalla sede centrale, il mezzo nautico di Calata Gadda e l’elicottero Drago con a bordo sommozzatori Vvf e l’equipe sanitaria 118.

I vigili del fuoco hanno assistito al rientro a riva uno dei bagnanti, un secondo lo hanno recuperato e issato a bordo della motovedetta, un terzo è stato salvato dall’elicottero e trasportato in codice rosso al San Martino.

Purtroppo il quarto bagnante è attualmente disperso e le ricerche sono ancora in corso anche con attività in immersione.

