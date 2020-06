Controlli della Ps nel centro storico, un arresto per rintraccio e 3 denunce

Una persona è stata segnalata alla Prefettura come consumatore di stupefacenti. L’arrestato, trovato a passeggio alla Darsena, era destinatario di un ordine di carcerazione che è stato eseguito

Continuano in centro storico i pattuglioni delle Forze dell’Ordine e della Polizia locale nel centro storico prevenire reati predatori e di spaccio.

Il Commissariato Centro ha coordinato il servizio della Polizia di Stato, con l’ausilio di personale della Questura e dei Commissariati, del R.P.C., del VI Reparto Mobile e della sezione Cinofili della Guardia di Finanza.

Al termine dell’operazione sono state identificate 45 persone.

In particolare, i poliziotti hanno arrestato un 38enne senegalese che, a spasso all’altezza della Darsena, durante il controllo è risultato destinatario di un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura di Genova, per evasione dagli arresti domiciliari. Anche ieri i poliziotti avevano eseguito un ordine di arresto per una pena da scontare.

Infine, sono stati denunciati un 27enne marocchino per spaccio di sostanza stupefacente, un 21enne gambiano poiché recidivo nella violazione del Daspo urbano, un 22enne marocchino irregolare sul territorio nazionale ed un 40enne italiano, segnalato in via amministrativa, poiché trovato in possesso di una dose di hashish.

