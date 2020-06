Voltri, ingombranti abbandonati sotto gli occhi del Grande Fratello

Un reportage mostra due uomini che vanno e vengono dai cassonetti. La denuncia della capogruppo della Lega a Tursi Lorella Fontana: <Una vergogna che questo accada come se fosse nulla e in pieno giorno>

Chi non ha in mano un cellulare? E come si può pensare di farla franca sgomberando un intero appartamento portando mobili fatti a pezzi (grossolani) in un cassonetto in via Don Giovanni Verità, a Voltri?<Sono stati portati a braccia in una delle vie interne in zona Sant’Ambrogio, nel centro storico di Voltri. Addirittura, nel contenitore del cartone hanno gettato blocchi di legno. I cittadini, appena vedono scene di questo genere, devono chiamare immediatamente la Polizia locale. È una vergogna che accadono queste cose, addirittura in pieno giorno>.

Qui i volti sono pixelati. Ovviamente nelle foto consegnate alla Polizia locale sono, invece, perfettamente riconoscibili.

Fontana, oltre a passare tutte le foto alla Polizia locale per le sanzioni del caso, ha chiesto all’assessore all’Igiene Urbana Matteo Campora di inviare tutto anche ad Amiu e intervenire per la rimozione.

Mi piace: Mi piace Caricamento...