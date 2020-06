Cade e si frattura una caviglia al Righi. Soccorsa dai Vvf – VIDEO

È intervenuto l’elicottero Drago. La donna è stata caricata su una barella poi portata sul col verricello

Questo pomeriggio i vigili del fuoco della sede centrale, con l’appoggio dell’elicottero Drago 72, sono intervenuti sui sentieri del Righi per soccorrere una escursionista che, presumibilmente, si è fratturata una caviglia. Raggiunta la donna nei pressi del forte Puin, i vigili del fuoco l’hanno stabilizzata e caricata su una barella verricellabile. Giunto il Drago l’areosoccorritore si è calato al suolo, ha preso in consegna la ferita e l’ha caricata a bordo del elicottero per condurla all’ospedale San Martino.

