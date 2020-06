A26, riaperto con un’ora di ritardo il tratto Masone allacciamento A10

Al momento la circolazione risulta regolare

Sull’autostrada A26 Genova Voltri-Gravellona Toce è stato riaperto poco dopo le 7.00 il tratto compreso tra Masone e l’allacciamento con la A10, in direzione di Genova, chiuso per lavori alle 22.00 di ieri sera.



<Tra le attività in programma – dicono ad Aspi – anche alcuni interventi propedeutici al miglioramento delle condizioni di viabilità in corrispondenza del by pass al km 3+200 per terminare i quali è stato necessario rinviare di circa un’ora la riapertura del tratto dove al momento la circolazione risulta regolare>.

