Assembramenti in spiaggia, interviene la Polizia locale

Ai Bagni Monumento a levante e sul lungomare di Pegli. Controlli agli accessi dei litorali e sull’intera costa

Oggi alle 15 una pattuglia del distretto 9, insieme a pattuglia del Reparto Pronto Intervento, sono intervenute ai Bagni Monumento, in piazzale Crispi, per allontanare numerosi bagnanti presenti sul posto. La spiaggia era affollata e le persone non rispettavano le distanze di sicurezza Covid.









Foto di Giovanni B. De Gregori

Poco dopo le 17, altra richiesta di intervento, stavolta a Ponente, sul Lungomare di Pegli, sulla spiaggia oltre Molo Archetti. Per disperdere gli assembramenti in spiaggia è intervenuta una pattuglia del distretto 7 che ha diffidato le persone presenti e ha provveduto ripristinare le distanze di sicurezza per prevenire il contagio Covid.

Mi piace: Mi piace Caricamento...