Il “Totem” di Luzzati andrà nei giardini a lui dedicati nei carruggi

Ordine del giorno del Pd approvato all’unanimità del consiglio del Municipio Centro Est

<Tutti noi ricordiamo lo strano smontaggio del totem di Lele Luzzati, che figurava al Porto Antico, per lasciare spazio ad un point sul nuovo ponte di Genova che prese il posto del fu Museo Luzzati. Da lì i pezzi che componevano il totem sono prima stati accatastati in un angolo per strada e poi chiusi in magazzino – dice il consigliere Dem Lorenzo Romanengo -. Luzzati creò questa installazione per una grande opera teatrale che nel 2000 si tenne in diga foranea, “Gli uccelli” di Aristofane. Ieri il Consiglio Municipale ha approvato all’unanimità la nostra proposta di rimontare il totem in un’area dei giardini Luzzati in Centro Storico. Facilmente potrebbe trovare spazio nel piano dei giardini che si trova sopra il bar, in un punto individuato da Il Cesto Genova e il Teatro Della Tosse. Un risultato di cui siamo particolarmente orgogliosi. Da oggi questo grande spazio aperto nel cuore della città non ricorderà Lele Luzzati solamente grazie alla toponomastica, ma ne sarà caratterizzato anche artisticamente. Luzzati andrà ai Luzzati>.

Mi piace: Mi piace Caricamento...