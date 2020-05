Riaperto il casello di Genova Est, ancora disagi per lo svincolo chiuso

Terminati i lavori nella galleria Campursone II

Si sono conclusi i monitoraggi, e i relativi lavori di ripristino, della Galleria Campursone II di Genova. Il traffico nella tratta dove è situato il fornice è stato dunque riaperto stamane, a partire dalle ore 6.00. Di conseguenza, anche il casello di Genova Est è tornato pienamente operativo.

Resta invece chiuso lo svincolo A7/A12, dove i lavori proseguiranno a lungo. Inevitabili i disagi per gli automobilisti che devono uscire a Genova Ovest e rientrare per immettersi in A12.

