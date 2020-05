Oggi è stato i caos. I mezzi che arrivano da nord diretti a Livorno devono uscire e rientrare a Genova Ovest, ma per farlo devono intersecare il traffico cittadino

Sarà più lungo del previsto lo stop imposto per lavori all’intersezione tra A/7 ( per chi proviene da Milano) e A/12 (in direzione Livorno): non riaprirà prima 6 di lunedì 15 giugno. Nel comunicato di ieri sera delle Autostrade si parlava di una settimana di chiusura. Pare, invece, che durerà non meno di 19 giorni.

