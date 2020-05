Blitz alle prime luci dell’alba del comando provinciale di Genova

Alle prime luci dell’alba ha avuto luogo un’operazione dei carabinieri del comando provinciale di Genova che hanno eseguito in Liguria ed in Umbria 14 provvedimenti cautelari emessi nei confronti di soggetti dediti allo smercio di ingenti quantitativi di hashish. L’indagine ha portato a 22 arresti ed al sequestro di un quintale di stupefacente.

Articolo in aggiornamento.

